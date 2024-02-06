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В Белгородской области РФ заявили об атаке дронов: повреждено несколько домов

Вторник 06 февраля 2024 05:50
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В Белгородской области РФ заявили об атаке дронов: повреждено несколько домов Фото: взрывы в Белгородской области РФ прозвучали ночью 6 февраля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В городе Губкин Белгородской области РФ сегодня ночью, 6 февраля, были слышны взрывы, власти заявляют об атаке дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

Глава региона заявил, что город Губкин атаковал беспилотник. По его словам, в результате падения дрона и его последующей детонации различные повреждения получили четыре частных домовладения.

В Белгородской области РФ заявили об атаке дронов: повреждено несколько домов

Сообщается, что в результате взрыва выбиты окна, посечены кровля, фасады и заборы.

Инциденты в Белгородской области РФ

С начала полномасштабного вторжения россиян в Украину в Белгородской области РФ регулярно происходят различные инциденты – взрывы, падения вертолетов и пр.

Так, в прошлом году российская авиация несколько раз "теряла" собственные снаряды. Тогда же самолеты Су-34 случайно сбросили на Белгород бомбу. Через некоторое время в городе обнаружили еще несколько снарядов.

Кроме того, 29 января российские самолеты снова "уронили" две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области Российской Федерации. Также сообщалось, что в тот же день украинский дрон в Белгородской области поразил автомобиль с боеприпасами. Россияне испугались последствий и начали придумывать якобы "плановое уничтожение боеприпасов".

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