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В Белгородской области РФ раздаются взрывы

Фото: в Белгородской области РФ раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Белгородской области РФ в четверг вечером, 18 мая, сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети публикуют фото и видео, на которых можно увидеть возможные следы от работы ПВО.

Пока официальной информации о взрывах нет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Россия обвиняет Украину в очередной так называемой "атаке дронов". Россияне заявляют, что беспилотник якобы атаковал пограничный пункт в Белгородской области.

Также ранее мы писали, что в Белгородской области РФ вечером в четверг, 11 мая, сообщали о звуках взрывов и работе систем противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Российская ФедерацияБелгородская областьВзрыв