В Белгородской области РФ раздаются взрывы

В Белгородской области РФ в четверг вечером, 18 мая, сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В сети публикуют фото и видео, на которых можно увидеть возможные следы от работы ПВО. Пока официальной информации о взрывах нет.