UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Бєлгородській області РФ лунають вибухи

Фото: у Бєлгородській області РФ лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Бєлгородській області РФ у четвер ввечері, 18 травня, повідомляють про вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

У мережі публікують фото та відео, на яких можна помітити ймовірні сліди від роботи ППО.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Росія звинувачує Україні у черговій так званій "атаці дронів". Росіяни заявляють, що безпілотник нібито атакував прикордонний пункт у Бєлгородській області.

Також раніше ми писали, що у Бєлгородській області РФ увечері в четвер, 11 травня, повідомляли про звуки вибухів та роботу систем протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілгородська областьВибух