В Белгородской области РФ были слышны взрывы, заявляют об атаке трех дронов

В Белгородской области РФ прозвучала серия взрывов сегодня вечером, 16 октября. Власти региона заявляют об атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области РФ Вячеслава Гладкова.

"Три беспилотника сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении Гладкова.

Взрывы в Белгородской области

В Белгородской области РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину регулярно звучат взрывы.

Напомним, в ночь на 15 октября Министерство обороны РФ заявило, что якобы Белгородскую и Курскую области атаковали дроны. Россияне традиционно обвинили Украину. При этом у Шойгу заявили, что атака была якобы успешно отбита. Минобороны РФ утверждало, что средства ПВО "перехватили" 27 беспилотников.

Кроме того, 12 октября в Белгороде раздались взрывы, в результате которых возник пожар, несколько человек получили ранения.