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В российском Белгороде раздались взрывы, возник пожар (видео)

Белгород, Четверг 12 октября 2023 02:03
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В российском Белгороде раздались взрывы, возник пожар (видео) Фото: в Белгороде прозвучали взрывы. возник пожар (российские СМИ)
Автор: Владислав Прийменко

В российском Белгороде жители слышали взрывы, на месте возник пожар. Погибли два человека, под завалами может находиться ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Гладков сообщил о гибели двух человек после падения беспилотника.

"Два человека погибли при падении беспилотника под Белгородом, под завалами дома может оставаться ребенок", - сообщил губернатор.

По словам, Министерства обороны России, беспилотник был украинским. ВСУ инцидент не комментировали.

"Около 23.50 мск 11 октября средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью", - заявили в министерстве.

Губернатора Белгородской области сообщил, что беспилотник сбили, но обломки упали на жилой дом. Произошло возгорание.

"Cистема ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. ", - написано в сообщении.

Позже появилось видео последствий обстрела.

Белгород находится в 30 км от границ Украины.

В российском Белгороде раздались взрывы, возник пожар (видео)Фото: местоположение Белгорода (deepstatemap.live)

Обстрелы Российской Федерации

Неделю назад жители Белгорода жаловались на обстрел беспилотниками. Жители слышали взрыв, в сети появилось видео обстрела.

До этого в Брянской области местные слышали взрывы, после которого часть поселка осталась без света. Минимум было четыре взрыва.

За день до атаки на Брянскую область, в небе увидели беспилотник и якобы "сбили ПВО". Во всем традиционно обвинили Украину.

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