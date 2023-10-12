В российском Белгороде раздались взрывы, возник пожар (видео)
В российском Белгороде жители слышали взрывы, на месте возник пожар. Погибли два человека, под завалами может находиться ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
Гладков сообщил о гибели двух человек после падения беспилотника.
"Два человека погибли при падении беспилотника под Белгородом, под завалами дома может оставаться ребенок", - сообщил губернатор.
По словам, Министерства обороны России, беспилотник был украинским. ВСУ инцидент не комментировали.
"Около 23.50 мск 11 октября средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью", - заявили в министерстве.
Губернатора Белгородской области сообщил, что беспилотник сбили, но обломки упали на жилой дом. Произошло возгорание.
"Cистема ПВО сбила БПЛА самолетного типа на подлете к городу. В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. ", - написано в сообщении.
Позже появилось видео последствий обстрела.
Белгород находится в 30 км от границ Украины.
Фото: местоположение Белгорода (deepstatemap.live)
Обстрелы Российской Федерации
Неделю назад жители Белгорода жаловались на обстрел беспилотниками. Жители слышали взрыв, в сети появилось видео обстрела.
До этого в Брянской области местные слышали взрывы, после которого часть поселка осталась без света. Минимум было четыре взрыва.
За день до атаки на Брянскую область, в небе увидели беспилотник и якобы "сбили ПВО". Во всем традиционно обвинили Украину.
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