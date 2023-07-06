В Белгородской области прозвучали взрывы: власти заявляют об атаке

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал чиновник страны-агрессора.

При этом он добавил, что в результате “атаки” якобы повреждена крыша в частном домовладении.

Взрывы и пожары в Белгородской области

Напомним, последние несколько месяцев в Белгородской области все чаще звучат взрывы и начинаются пожары. Власти обычно жалуются на обстрелы или атаки дронов, во всем обвиняют Украину.

К примеру, 4 июля жители Белгорода слышали громкие взрывы. Также там якобы работали системы противовоздушной обороны.

Также мы писали, что 24 июня в Шебекино Белгородской области начался пожар на промышленном предприятии. Причиной якобы являлась атака дрона.