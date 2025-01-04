В Белгородской области пожаловались на ракетную атаку

В Белгородской области (РФ) поздно вечером 3 января прогремели взрывы на фоне объявления о ракетной опасности. В регионе работали системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова и местные паблики.

Объявление об угрозе ракетных ударов было объявлено по всей области около половины одиннадцатого вечера в пятницу, и через полчаса было заявлено об отбое воздушной тревоги.

Около полуночи белгородский губернатор заявил, что в Прохоровском районе (к северу от города Белгород) велась работа ПВО, и было "сбито несколько воздушных целей".

Российский чиновник утверждает, что в селе Прелестное (возле админграницы Белгородской и Курской областей) есть раненый, которому уже была оказана медицинская помощь.

Также по словам российского чиновника, в поселке Прохоровка "есть повреждения на линии электропередач", и пропал свет на нескольких улицах. А в селе Михайловка якобы был поврежден газопровод в частном домовладении, рассказал Гладков.

Между тем белгородские паблики пишут о якобы ударе баллистикой, и рассказывают о взрывах в районе города Белгород, в сторону которого будто бы летели несколько ракет ATACMS. Также в местных Telegram-каналах звучат утверждения, что к северу от областного центра некоторые "сбитые" боеприпасы детонируют.

Взрывы в Белгородской области

Напомним, в Белгородской области, откуда российские оккупанты часто наносят удары по территории Украины, и в частности обстреливают Харьков, взрывы раздаются далеко не впервые.

Так, например, в сентябре в Белгороде жаловались на взрывы и якобы "прилеты" на фоне ракетной атаки Российская сторона обвиняла Украину в обстреле.

Вместе с тем в Белгородской области не редко происходят взрывы из-за российской авиации, которая летит бомбить Украину, но "впускает" бомбы на территорию своей страны. В частности, крайний такой случай произошел в конце ноября, когда военные самолеты оккупантов над Белгородской областью потеряли сразу три ФАБ -250.