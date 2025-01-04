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У Бєлгородській області поскаржилися на ракетну атаку

Субота 04 січня 2025 00:56
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У Бєлгородській області поскаржилися на ракетну атаку Ілюстративне фото: у РФ заявили про ракетну атаку на Бєлгородську область (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Бєлгородській області (РФ) пізно ввечері 3 січня пролунали вибухи на тлі оголошення про ракетну небезпеку. В регіоні працювали системи протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова та місцеві пабліки.

Оголошення про загрозу ракетних ударів було оголошено по всій області близько пів на одинадцяту вечора у п'ятницю, і через пів години було заявлено про відбій повітряної тривоги.

Близько опівночі бєлгородський губернатор заявив, що у Прохоровському районі (на північ від міста Бєлгород) велась робота ППО, й було "збито кілька повітряних цілей".

Російський чиновник стверджує, що у селі Прєлєстноє (біля адмінкордону Бєлгородської та Курської областей) є поранений, якому вже була надана медична допомога.

Також за словами російського чиновника, у селищі Прохорівка "є пошкодження на лінії електропередач", й зникло світло на кількох вулицях. А в селі Михайлівка начебто було пошкоджено газопровід у приватному домоволодінні, розповів Гладков.

Між тим бєлгородські пабліки пишуть про начебто удар балістикою, й розповідають про вибухи в районі міста Бєлгород, у бік якого нібито летіли кілька ракет ATACMS. Також в місцевих Telegram-каналах звучать твердження, що на північ від обласного центру деякі "збиті" боєприпаси детонують.

Вибухи в Бєлгородській області

Нагадаємо, у Бєлгородській області, звідки російські окупанти часто завдають ударів по території України, й зокрема обстрілюють Харків, вибухи лунають далеко не вперше.

Так, наприклад, у вересні в Бєлгороді скаржилися на вибухи та нібито "прильоти" на тлі ракетної атаки. Російська сторона звинувачувала Україну в обстрілі.

Разом з тим в Бєлгородській області не рідко відбуваються вибухи через російську авіацію, яка летить бомбити Україну, але "впускає" бомби на територію своєї ж країни. Зокрема, крайній такий випадок відбувся наприкінці листопада, коли військові літаки окупантів над Бєлгородською областю втратили одразу три ФАБ-250.

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Бєлгородська область Вибухи Ракетна атака Бєлгород
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