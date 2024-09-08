ua en ru
Вс, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Белгороде жалуются на взрывы и якобы "прилеты" (фото, видео)

Белгород, Воскресенье 08 сентября 2024 13:11
UA EN RU
В Белгороде жалуются на взрывы и якобы "прилеты" (фото, видео) Фото: в Белгороде жалуются на "прилеты" (t.me/vvgladkov)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Белгорода и области пожаловались на взрывы и "прилеты" в воскресенье, 8 сентября. В сети публикуют кадры с задымлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В социальных сетях с утра 8 сентября жители Белгородской области начали публиковать информацию о взрывах. Местный губернатор Вячеслав Гладков заявил о якобы работе противовоздушной обороны. В регионе также объявлялась ракетная опасность.

Взрывы раздавались как в Белгороде, так и в области. В сети россияне также обнародовали кадры с пожарами из-за якобы "прилетов". Наблюдается сильное задымление в нескольких локациях.

Губернатор утверждает, что село Никольское под Белгородом якобы дважды было атаковано. Там, по его словам, в результате атаки дрона на территории производственного предприятия загорелся ангар. Крыша здания рухнула.

Ситуация в приграничных областях РФ

Напомним, что в Белгородской, Брянской и Курской областях РФ, которые находятся у границы с Украиной, в последнее время неспокойно. Там часто раздаются взрывы, а украинские защитники атакуют военные объекты врага.

В частности, в Курской области уже в течение месяца идет наступательная операция Сил обороны Украины.

ВСУ взяли под контроль десятки километров в Курской области. Там была создана военная комендатура. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что территории Курской области будут удержать, пока российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Белгородская область Белгород
NEWS
В Киеве на территории АТП произошел взрыв: есть жертвы, под завалами могут быть люди
В Киеве на территории АТП произошел взрыв: есть жертвы, под завалами могут быть люди
DAILY
"Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Нам украинские земли не нужны". Что говорят российские пленные о войне и Путине