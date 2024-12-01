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В Белгородской области оккупанты за один день "уронили" несколько авиабомб

Россия, Воскресенье 01 декабря 2024 09:43
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В Белгородской области оккупанты за один день "уронили" несколько авиабомб Фото: в Белгородской области оккупанты за один день "уронили" несколько авиабомб (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За день в Белгородской области авиация оккупантов потеряла сразу три ФАБ-250. В одном из случаев из-за ЧП пришлось эвакуировать людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Из-за падения 250-килограммовой авиабомбы в селе Белгородской области эвакуировали 100 человек Еще две такие авиабомбы упали в этот же день в регионе, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как выяснила ASTRA, из-за "нештатного схода" ФАБ-250 с российского самолета в селе Казацкое Яковлевского городского округа 26 ноября эвакуировали жителей нескольких улиц, всего - около 100 человек.

Как сообщили ASTRA источники в экстренных службах региона, авиабомба упала рядом с жилым домом на улице Новая. Бомба не взорвалась, поэтому никто не пострадал. Сейчас ФАБ уже изъяли, жители вернулись в свои дома.

Еще одну авиабомбу нашли в этот же день в нескольких километрах от села Никольское Белгородского района. Еще одну ФАБ 26 ноября уронили в хуторе Быстрый.

"В обоих случаях пострадавших и повреждений нет", - уверяют в Telegram-канале.

Не первый случай падения авиабомб в России

В общей сложности ASTRA пишет о как минимум 159 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на оккупированных территориях Украины за 2024 год.

В частности, 19 ноября, как сообщала ASTRA, российский самолет уронил 250-килограммовую авиабомбу на школу в Белгородской области.

Использование авиабомб с УМПК для атак по Украине

Для противодействия украинской ПВО, РФ начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ.

Активно использовать УМПК российская армия начала весной этого года. И сразу обнаружилась проблема обновленных ФАБ - часто бомбы вообще не долетают до Украины.

К примеру, 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, из-за чего 7 человек были ранены.

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