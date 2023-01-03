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В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар (видео)

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Белгородская область, Вторник 03 января 2023 13:54
В Белгородской области вспыхнул масштабный пожар (видео) Фото: в Белгородской области вспыхнул масштабный пожар (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Белгородской области РФ во вторник, 3 января, вспыхнул масштабный пожар. Инцидент произошел в городе Новый Оскол.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

На опубликованном видео видно, что в результате пожара над городом поднялся огромной клуб дыма.

В настоящий момент неизвестно, по какой причине и где именно вспыхнул пожар. Российские власти также пока не комментируют инцидент.

Напомним, вчера сообщалось, что село Муром в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел. Пострадали частные дома и автомобиль.

Также мы писали о взрывах, прогремевших в Белгородской области 1 января. Власти заявили о якобы поврежденных домах.

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