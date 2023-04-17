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Белгородская область второй раз за сутки под ударами, есть разрушения

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Белгородской области второй раз за сутки жалуются на удары. Есть разрушения в одном частном жилом доме.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegam-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

По словам Гладкова, с помощью беспилотника был якобы обстрелян хутор Лозовая Рудка Борисовского района. Пострадавших среди гражданских нет.

"Есть разрушение в одном частном жилом доме: иссечена крыша и фасад здания, выбиты окна. Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий", - пишет губернатор.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, сегодня ночью, 17 апреля, в российском Белгороде раздались взрывы, в результате чего в некоторых районах пропал свет. Тогда же Гладков заявил о двух пожарах.

Также утром губернатор скулил из-за обстрела поселка Красное Щебекинского городского округа. В результате удара загорелось сенохранилище.

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