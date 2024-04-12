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В Белгороде сообщают об ударе беспилотника по зданию "Газпрома": что известно

Фото: удар беспилотника по зданию Газпрома в Белгороде (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Белгороде сообщают об атаке БПЛА по зданию "Газпрома". Местные власти сообщают о двух раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meduza в и российские СМИ в Telegram.

Отмечается, что утром 12 апреля дрон врезался в здание "Газпрома" в 5 Заводском переулке. Беспилотник якобы попал в ресурсоснабжающее предприятие.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что два человека получили осколочные ранения в результате якобы атаки украинского беспилотника.

Был поврежден фасад.

Атаки дронов на территории РФ

Ранее сообщалось, что в последнее время под атакой в России все чаще находятся нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты. Туда прилетают беспилотники.

Удары становятся все более дальнобойными. В частности, 2 апреля, по информации источников РБК-Украина, украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ.

Дроны ударили по заводу, где собирают российские дроны-камикадзе "Шахед". Россияне жаловались на раненых. Также в этот же день дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Татарстане.

Недавно также сообщалось, что 5 апреля беспилотники якобы атаковали Брянский химический завод, производящий взрывчатку. А 9 апреля стало известно, что ночью беспилотники якобы атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области.

Добавим, что ночью 11 апреля заявляли о "падении дрона" в Липецкой области. Местный губернатор также рассказал о пожаре в недостроенной больнице в результате инцидента. Позже днем в Курской области заявили об атаке беспилотников на горно-обогатительный комбинат.

Также в Ростовской области (Российская Федерация) в ночь на 12 апреля работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников.

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