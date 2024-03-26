Белгород и область атаковали с воздуха, есть разрушения и пострадавшие
Ночью Белгород и Белгородская область оказались под обстрелом с воздуха. В результате атак зафиксированы разрушения инфраструктуры, пострадали местные жители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
После 2:00 в городе и области была объявлена ракетная опасность. Позже в регионе началась работа ПВО.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу силы ПВО сбили 13 воздушных целей.
По его словам, в поселке Дубовое пострадали два человека. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У другого пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма.
Бригадами скорой пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгород. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.
"В поселке Дубовое различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях и одной хозяйственной постройке: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы", - сообщил Гладков.
Ситуация в Белгородской области
12 марта бойцы "Русского добровольческого корпуса" совместно с двумя другими подразделениями прорвали границу Украины с Россией и взяли под контроль несколько населенных пунктов в Белгородской и Курской областях.
Позже "Сибирский батальон" полностью взял под контроль поселок Горьковский в Белгородской области. Добровольцы анонсировали новые удары по военным объектам и военным РФ в Курске и Белгороде. Гражданских призывали эвакуироваться.
23 марта мэр Белгорода сообщил об аварийном отключении электроэнергии на двух улицах города после якобы атаки ВСУ.
В ответ на рейд добровольцев, подконтрольная режиму Путина авиация ударила бомбами ФАБ-250 в Белгородской области.
На днях добровольцы под Белгородом уничтожили более 450 кремлевских наемников.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.