Белгород и область атаковали с воздуха, есть разрушения и пострадавшие

Ночью Белгород и Белгородская область оказались под обстрелом с воздуха. В результате атак зафиксированы разрушения инфраструктуры, пострадали местные жители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

После 2:00 в городе и области была объявлена ракетная опасность. Позже в регионе началась работа ПВО.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к городу силы ПВО сбили 13 воздушных целей.

По его словам, в поселке Дубовое пострадали два человека. У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У другого пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма.

Бригадами скорой пострадавших доставили в городскую больницу №2 города Белгород. Врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь.

"В поселке Дубовое различные повреждения зафиксированы в 20 частных жилых домовладениях и одной хозяйственной постройке: выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы", - сообщил Гладков.