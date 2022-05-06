Окупанти обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область. Постраждалих немає, - глава ОВА

Російські війська обстріляли Криворізький і Синельниківський райони Дніпропетровської області цієї ночі. В результаті ворожих атак, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Ніч тривожна. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський район. Поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні. Крім того, в Покровській громаді був "приліт" ворожої ракети. "Втрапила у поле. Людей не зачепило", - зазначив глава ОВА.