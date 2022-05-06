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Окупанти обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область. Постраждалих немає, - глава ОВА

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Дніпропетровська область, П'ятниця 06 травня 2022 07:55
Окупанти обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область. Постраждалих немає, - глава ОВА Фото: війська РФ обстріляли із "Градів" села Дніпропетровської області (facebook.com)
Автор: Володимир Костирін

Російські війська обстріляли Криворізький і Синельниківський райони Дніпропетровської області цієї ночі. В результаті ворожих атак, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Резніченка.

"Ніч тривожна. Окупанти обстріляли Криворізький та Синельниківський район. Поцілили з "Градів" у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах. Ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Покровській громаді був "приліт" ворожої ракети.

"Втрапила у поле. Людей не зачепило", - зазначив глава ОВА.

Раніше повідомлялося, що війська РФ 4 травня влаштували обстріл Дніпропетровської області, пошкодивши два десятки житлових будинків. Після окупанти запустили дві ракети по Дніпру.

Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по Дніпру є руйнування об'єкта залізничної інфраструктури. Також було припинено рух поїздів.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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