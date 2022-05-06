Активні бої точаться на Донецькому, Таврійському і Попаснянському напрямках, - зведення Генштабу

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну обстановку на фронтах на початок 72-ї доби протистояння захисників України російському військовому вторгненню. На багатьох напрямках противник продовжує вести обстріли, але на трьох - тримають активні бої.

Про це 6 травня повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

На Волинському і Поліському напрямках окупанти не робили активних дій. У підрозділах ЗС Білорусі йде перевірка бойової готовності сил реагування.

На Сіверському напрямку не виявлено ознак формування ворогом наступального угруповання.

"В прикордонних районах України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей на позиціях та опорних пунктах утримується незначна кількість особового складу, озброєння та військової техніки", - йдеться у зведенні.

На Слобожанському напрямку війська РФ не проводили активних дій, при цьому рашисти продовжують обстріли з реактивної та ствольної артилерії житлових кварталів і передмістя Харкова.

Також зазначається, що окупанти продовжують нарощувати систему ППО, матеріально-технічного забезпечення та вогневого ураження, проводять перегрупування та відновлення боєздатності своїх підрозділів. Так, на базі Куп'янської міськлікарні в облаштованому загарбниками госпіталі за наявною інформацією знаходиться до 300 поранених, інформують у Генштабі.

Ворог проводить повітряну розвідку, щоб з'ясувати дані про позиції ЗСУ і щоб уточнити напрямки подальшого просування.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник продовжує вести активні бойові дії.

На Лиманському напрямку окупанти обстрілюють позиції українських військ.

На Попаснянському напрямку ворогом зосереджені основні зусилля на встановленні повного контролю над Попасною та відновленні наступу на Лиман та Сіверськ.

У Маріуполі продовжує блокування підрозділів Сил оборони в районі "Азовсталі". В окремих районах за підтримки авіації противник відновив штурмові дії, намагаючись взяти під контроль територію заводу.

На Сєвєродонецькому, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках війська РФ не вели активних бойових дій. Ворог здійснює вогневий вплив з метою сковування дій ЗСУ та знищення наших артилерійських підрозділів.

На Південнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив, утримував зайняті рубежі, посилював системи ППО і радіоелектронної боротьби, обстрілював позиції наших військ.

На півночі Херсонської та Миколаївської областей війська РФ обстрілювали населені пункти, які звільнили ЗСУ.

Також було відзначено ведення противником повітряної розвідки в районах Олександрівки, Сергіївки та Володимирівки.

За попередню добу наші підрозділами ППО Повітряних Сил і Сухопутних військ вразили 15 повітряних цілей: 14 безпілотників типу "Орлан" і 1 літак.

Бійці ЗСУ за минулу добу на Донбасі відбили 11 атак ворога, знищивши 8 танків, 11 одиниць бойової броньованої техніки та 5 одиниць автомобільної техніки противника.