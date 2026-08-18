Бельгийская BIO Invest поддержит фонд прямых инвестиций для Украины
BIO Invest выделит 6 миллионов долларов для Rebuild Ukraine Fund (REBUF).
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Бельгии Максима Прево на совместной пресс-конференции в Киеве с и.о. главы МИД Украины Андреем Сибигой.
Бельгия инвестирует в Украину
REBUF является первым фондом прямых инвестиций, созданным после начала полномасштабного вторжения РФ для инвестирования в реальные активы в Украине, говорит Прево.
BIO Invest - это Бельгийская инвестиционная компания для развивающихся стран. Она является государственным финансовым институтом развития Бельгии, уточнил министр.
"Сегодня мы стоим рядом с Украиной, которая защищает свою свободу и суверенитет. И, начиная с сегодняшнего дня, Бельгия будет работать над построением ее будущего, способствуя укреплению ее экономики, в частности через BIO Invest", - говорит он.
Также министр пообещал работать над:
- укреплением системы здравоохранения,
- энергетического сектора,
- развития навыков для трудоустройства и институций в Украине.
"Наша немедленная поддержка остается важной, поскольку с 2022 года, начала войны, двусторонняя военная и гражданская помощь Бельгии Украине сейчас превышает 4,4 миллиарда евро ", - уточнил он.
Только в этом году военная помощь Бельгии в Украине превышает 1,1 миллиарда евро.
Что известно о REBUF и BIO
REBUF, которым управляет Dragon Capital, предоставляет долгосрочный капитал устойчивым украинским предприятиям, что:
- пострадали от войны,
- нуждаются в финансировании для дальнейшего роста или восстановления.
Фонд, в частности, ориентируется на сферы:
- здравоохранения,
- агропромышленности,
- строительных материалов,
- финансовых услуг,
- торговли и технологии.
Сегодня BIO в Украине:
- имеет инвестиционный мандат объемом 21,8 миллионов евро,
- предназначен для предприятий, финансовых учреждений и критически важной инфраструктуры.
Эти инвестиции также позволяют уже сегодня развивать экономические связи с Украиной, постепенно и необратимо интегрируется в европейский рынок, говорит министр.
Ранее РБК-Украина писало, что Бельгия допускает использование замороженных российских активов в пользу Украины. Однако требует от стран ЕС предварительно согласовать механизм распределения юридических и финансовых рисков.
Кроме того, в декабре 2025 года Еврокомиссия предложила Бельгии разблокировать предоставление репарационного кредита для Украины в размере 210 миллиардов евро, финансируемого за счет замороженных активов РФ.
Также сообщалось, что Украина и Бельгия в июле 2025 года подписали первый инвестиционный документ на конференции по восстановлению Украины в Риме. Он предусматривает, что бельгийская компания BIO Invest и банк "Львов" заключат сделку на 5 миллионов евро.