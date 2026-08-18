Бельгийская BIO Invest поддержит фонд прямых инвестиций для Украины

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Бельгии Максима Прево на совместной пресс-конференции в Киеве с и.о. главы МИД Украины Андреем Сибигой.

Бельгия инвестирует в Украину

REBUF является первым фондом прямых инвестиций, созданным после начала полномасштабного вторжения РФ для инвестирования в реальные активы в Украине, говорит Прево.

BIO Invest - это Бельгийская инвестиционная компания для развивающихся стран. Она является государственным финансовым институтом развития Бельгии, уточнил министр.

"Сегодня мы стоим рядом с Украиной, которая защищает свою свободу и суверенитет. И, начиная с сегодняшнего дня, Бельгия будет работать над построением ее будущего, способствуя укреплению ее экономики, в частности через BIO Invest", - говорит он.

Также министр пообещал работать над:

укреплением системы здравоохранения,

энергетического сектора,

развития навыков для трудоустройства и институций в Украине.

"Наша немедленная поддержка остается важной, поскольку с 2022 года, начала войны, двусторонняя военная и гражданская помощь Бельгии Украине сейчас превышает 4,4 миллиарда евро ", - уточнил он.

Только в этом году военная помощь Бельгии в Украине превышает 1,1 миллиарда евро.

Что известно о REBUF и BIO

REBUF, которым управляет Dragon Capital, предоставляет долгосрочный капитал устойчивым украинским предприятиям, что:

пострадали от войны,

нуждаются в финансировании для дальнейшего роста или восстановления.

Фонд, в частности, ориентируется на сферы:

здравоохранения,

агропромышленности,

строительных материалов,

финансовых услуг,

торговли и технологии.

Сегодня BIO в Украине:

имеет инвестиционный мандат объемом 21,8 миллионов евро,

предназначен для предприятий, финансовых учреждений и критически важной инфраструктуры.

Эти инвестиции также позволяют уже сегодня развивать экономические связи с Украиной, постепенно и необратимо интегрируется в европейский рынок, говорит министр.