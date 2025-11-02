В Бельгии заметили дроны над военной базой, где хранится ядерное оружие США

По словам мэра города Стивена Матеи, дрон заметил сотрудник казармы. На место события приехала полиция, однако ничего не обнаружила.

"Прибыв на место, полиция не обнаружила ни дрона, ни его пилота. Отчет был передан в Министерство обороны и военную разведку", - сказал мэр.

На данный момент неясно, был ли беспилотник предназначен для шпионажа или для создания паники. Однако муниципалитет просит Минобороны встретится с полицией в ближайшие дни и недели, чтобы поддержать надлежащие договоренности "относительно усиления бдительности".

"Крайне важно... обеспечить необходимую бдительность вокруг авиабазы, и мы ожидаем, что Министерство обороны обеспечит необходимую безопасность", - добавил мэр города Пер.

На вопрос, может ли подобный инцидент повторится, он сказал, что геополитическая ситуация сейчас нестабильна, и они не знают, что будет, поэтому "должны быть готовы ко всему".

В свою очередь министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил фиксацию нескольких дронов над базой, заявив, что расследование продолжается. У себя в соцсетях он написал, что страна нуждается в дополнительных приборах CUAS для обнаружения и ликвидации беспилотников.

"На следующей неделе Министерство обороны встретится с местной полицией для анализа и эскалации угрозы, чтобы мы могли найти и арестовать операторов дронов. Полеты дронов над военными городками строго запрещены. Министерство обороны должно сделать все возможное, чтобы сбивать эти дроны", - резюмировал он.

Отметим, что авиабаза "Кляйне-Брогель" является тем местом, где хранится ядерное оружие США, а вскоре разместится база истребителей F-35.

Также HLN пишет, что прошлой ночью дроны фиксировались над военной базой в Леопольсбурге. Однако полицейский округ Кемпеланд не располагает информацией об этом инциденте.