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В Бельгии полиция арестовала стажерку НАТО из-за подозрения в шпионаже

15:48 25.07.2026 Сб
2 мин
Что известно о происшествии?
aimg Эдуард Ткач
В Бельгии полиция арестовала стажерку НАТО из-за подозрения в шпионаже Фото: в четверг прошли обыски, в пятницу был арест (Getty Images)
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В пятницу бельгийская полиция арестовала стажерку НАТО по подозрению в шпионаже в пользу третьей страны и в членстве в преступной организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Федеральной прокуратуры Бельгии, стажерка, которая является канадкой китайского происхождения, работала в Верховном штабе союзных войск в Европе (SHAPE) - стратегическом командовании НАТО в Монсе (Бельгия). Проходя стажировку она "привлекла внимание спецслужб".

Согласно заявлению прокураторы, ч четверг бельгийская провела обыски в ее доме и рабочем офисе подозреваемой. Уже в пятницу следственный судья арестовал ее.

Власти Бельгии не назвали имя подозреваемой и не указали, в пользу какой третьей страны она предположительно шпионила. Однако в SHAPE сказали, что деятельность подозреваемой, предварительно, никак не повлияла на НАТО в негативном ключе.

"На данный момент нет никаких признаков того, что оперативная готовность НАТО или SHAPE, механизмы командования и управления, а также выполняемые задачи были затронуты негативно", - заявила представитель SHAPE Мартина О'Доннелла.

Bloomberg отмечает, что штаб-квартира НАТО находится в Брюсселе, а стратегическое командование Альянса SHAPE примерно в 60 км к юго-западу от бельгийской столицы.

Другие факты шпионажа

Напомним, в начале июля The Guardian сообщило, что Россия в течение 18 месяцев проводила масштабную операцию по шпионажу по стратегическим ядерным объектам в нескольких странах Европы. В частности, для этого запускали дроны с кораблей российского "теневого флота".

Также мы писали, что в Греции в июне 2025 года правоохранители задержали мужчину по подозрению и фиксации на фото военно-морской базы Суда, что на острове Кипр.

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