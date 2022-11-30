Финляндия направила Украине оборудование для восстановления электросети: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Финляндии.

"Помощь со стороны энергетического сектора действительно необходима, потому что российские атаки сильно ударили по энергетической инфраструктуре Украины. Финские компании также всесторонне отреагировали на просьбу помочь Украине", - заявила министр экономики Финляндии Мика Линтиля.

Эта помощь поступит через механизм гражданской защиты Европейского союза. В список помощи вошли трансформаторы, автоматические выключатели, реле и другие важные компоненты сети.

"Ситуация в Украине очень серьезная для мирного населения и потребность помощи в стране растет. С приближением зимы миллионы людей остались без электричества, отопления и воды. Финляндия продолжает оказывать помощь в соответствии с запросами Украины. Я надеюсь, что желание помочь финнам остается высоким", - заявил министр внутренних дел Финляндии Криста Микконен.

С начала полномасштабной войны Финляндия отправила в Украину 50 грузовиков разной гуманитарной помощи.