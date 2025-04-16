Бельгия выделяет Украине 150 млн евро: куда направят помощь
Украина получит от Бельгии 150 млн евро финансовой помощи. Деньги пойдут на восстановление та поддержку критической инфраструктуры, подготовку к зиме и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
Как отмечается, в Украине стартовал масштабный проект международной технической помощи - "Бельгийская инициатива поддержки восстановления Украины" (BE-Relieve Ukraine). Его реализует бельгийское правительство через агентство по развитию Enabel.
Заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук пояснил, что этот проект - это не только техническая помощь, это партнерство между Украиной и Бельгией в сфере восстановления.
Бельгийская инициатива продлится до конца 2028 года. За это время Украина получит от Бельгии 150 млн евро. Среди участников проекта - Черниговская и Киевская области, а также город Киев.
Основные направления проекта:
- модернизация энергетической инфраструктуры: внедрение децентрализованных систем отопления и электроснабжения, передача мобильных котельных и генераторов;
- здравоохранение и социальная защита: реконструкция медицинских учреждений, реабилитационные программы, инклюзивные услуги;
- образование и трудоустройство: обновление инфраструктуры школ и техникумов, проведение форумов для повышения взаимодействия между бизнесом и образованием;
- поддержка евроинтеграции: содействие реализации реформ и укрепление связей с бельгийскими партнерами.
Первые шаги - передача 212 генераторов для учебных заведений, мобильных котельных для больниц и коммунальных предприятий, а также ремонт объектов медицинской инфраструктуры.
Помощь Бельгии для Украины
Стоит отметить, что Бельгия входит в состав Европейского Союза. В рамках совместных проектов страны помогает Украине в военной, гуманитарной и финансовой сферах.
На прошлой неделе, 8 апреля, Киев посетили премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, глава МИД Максим Прево и министр обороны страны Тео Франкен.
Премьер Бельгии объявил об оборонном пакете помощи для Украины на 1 млрд евро. Также он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским поставки самолетов F-16.
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