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Бельгия выделяет Украине 150 млн евро: куда направят помощь

Кии, Среда 16 апреля 2025 11:57
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Бельгия выделяет Украине 150 млн евро: куда направят помощь Фото: Украина получит от Бельгии 150 млн евро (mindev.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина получит от Бельгии 150 млн евро финансовой помощи. Деньги пойдут на восстановление та поддержку критической инфраструктуры, подготовку к зиме и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Как отмечается, в Украине стартовал масштабный проект международной технической помощи - "Бельгийская инициатива поддержки восстановления Украины" (BE-Relieve Ukraine). Его реализует бельгийское правительство через агентство по развитию Enabel.

Заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук пояснил, что этот проект - это не только техническая помощь, это партнерство между Украиной и Бельгией в сфере восстановления.

Бельгийская инициатива продлится до конца 2028 года. За это время Украина получит от Бельгии 150 млн евро. Среди участников проекта - Черниговская и Киевская области, а также город Киев.

Основные направления проекта:

  • модернизация энергетической инфраструктуры: внедрение децентрализованных систем отопления и электроснабжения, передача мобильных котельных и генераторов;
  • здравоохранение и социальная защита: реконструкция медицинских учреждений, реабилитационные программы, инклюзивные услуги;
  • образование и трудоустройство: обновление инфраструктуры школ и техникумов, проведение форумов для повышения взаимодействия между бизнесом и образованием;
  • поддержка евроинтеграции: содействие реализации реформ и укрепление связей с бельгийскими партнерами.

Первые шаги - передача 212 генераторов для учебных заведений, мобильных котельных для больниц и коммунальных предприятий, а также ремонт объектов медицинской инфраструктуры.

Помощь Бельгии для Украины

Стоит отметить, что Бельгия входит в состав Европейского Союза. В рамках совместных проектов страны помогает Украине в военной, гуманитарной и финансовой сферах.

На прошлой неделе, 8 апреля, Киев посетили премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, глава МИД Максим Прево и министр обороны страны Тео Франкен.

Премьер Бельгии объявил об оборонном пакете помощи для Украины на 1 млрд евро. Также он обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским поставки самолетов F-16.

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