Бельгія виділяє Україні 150 млн євро: куди спрямують допомогу

Україна отримає від Бельгії 150 млн євро фінансової допомоги. Гроші підуть на відновлення та підтримку критичної інфраструктури, підготовку до зими і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Як зазначається, в Україні стартував масштабний проєкт міжнародної технічної допомоги - "Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України" (BE-Relieve Ukraine). Його реалізує бельгійський уряд через агентство з розвитку Enabel.

Заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук пояснив, що цей проєкт - це не лише технічна допомога, це партнерство між Україною та Бельгією у сфері відбудови.

Бельгійська ініціатива триватиме до кінця 2028 року. За цей час Україна отримає від Бельгії 150 млн євро. Серед учасників проєкту - Чернігівська та Київська області, а також місто Київ.

Основні напрями проєкту:

модернізація енергетичної інфраструктури: впровадження децентралізованих систем опалення й електропостачання, передача мобільних котелень та генераторів;

охорона здоров’я та соціальний захист: реконструкція медичних закладів, реабілітаційні програми, інклюзивні послуги;

освіта та працевлаштування: оновлення інфраструктури шкіл і технікумів, проведення форумів для підвищення взаємодії між бізнесом і освітою;

підтримка євроінтеграції: сприяння реалізації реформ та зміцнення зв’язків з бельгійськими партнерами.

Перші кроки - передача 212 генераторів для закладів освіти, мобільних котелень для лікарень і комунальних підприємств, а також ремонт об’єктів медичної інфраструктури.