Бельгія виділяє Україні 150 млн євро: куди спрямують допомогу
Україна отримає від Бельгії 150 млн євро фінансової допомоги. Гроші підуть на відновлення та підтримку критичної інфраструктури, підготовку до зими і не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.
Як зазначається, в Україні стартував масштабний проєкт міжнародної технічної допомоги - "Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України" (BE-Relieve Ukraine). Його реалізує бельгійський уряд через агентство з розвитку Enabel.
Заступник міністра розвитку громад і територій Костянтин Ковальчук пояснив, що цей проєкт - це не лише технічна допомога, це партнерство між Україною та Бельгією у сфері відбудови.
Бельгійська ініціатива триватиме до кінця 2028 року. За цей час Україна отримає від Бельгії 150 млн євро. Серед учасників проєкту - Чернігівська та Київська області, а також місто Київ.
Основні напрями проєкту:
- модернізація енергетичної інфраструктури: впровадження децентралізованих систем опалення й електропостачання, передача мобільних котелень та генераторів;
- охорона здоров’я та соціальний захист: реконструкція медичних закладів, реабілітаційні програми, інклюзивні послуги;
- освіта та працевлаштування: оновлення інфраструктури шкіл і технікумів, проведення форумів для підвищення взаємодії між бізнесом і освітою;
- підтримка євроінтеграції: сприяння реалізації реформ та зміцнення зв’язків з бельгійськими партнерами.
Перші кроки - передача 212 генераторів для закладів освіти, мобільних котелень для лікарень і комунальних підприємств, а також ремонт об’єктів медичної інфраструктури.
Допомога Бельгії для України
Варто зазначити, що Бельгія входить до складу Європейського Союзу. В рамках спільних проєктів країни допомагає Україні у військовій, гуманітарній та фінансовій сферах.
Минулого тижня, 8 квітня, Київ відвідали прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен.
Прем'єр Бельгії оголосив про оборонний пакет допомоги для України на 1 млрд євро. Також він обговорив з президентом України Володимиром Зеленським постачання літаків F-16.
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