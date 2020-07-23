Бельгія посилює карантин: що зміниться

Бельгія вводить обов'язковий масочний режим в усіх громадських місцях і посилює деякі карантинні обмеження. Нові заходи почнуть діяти з суботи, 25 липня.

Про це повідомляє L'Echo.

Як заявила прем'єр-міністр Бельгії Софі Вільмес, уряд вирішив не активувати 5-ту фазу виходу з карантину. Замість цього введуть низку додаткових заходів для боротьби з поширенням коронавірусу.

З суботи, 25 липня, Бельгія розширить список публічних місць, де потрібно обов'язково носити захисну маску. Сюди увійдуть блошині ринки, виставкові комплекси, вулиці та зони з інтенсивним рухом (будуть визначені муніципальною владою), ресторани (крім відвідувачів за столом).

Крім того, гостям ресторанів і кафе на вході доведеться залишати свої контактні дані для зв'язку з ними у разі виявлення поблизу спалаху захворювання.

Роботу нічних магазинів заборонять, їм дозволено приймати клієнтів до 22:00. Також посилять контроль за дотриманням карантинних вимог в розважальних закладах.

Місцевій владі дозволили самій вирішувати, коли необхідно посилювати або послаблювати обмеження - залежно від епідситуації в регіоні. Втім, перед цим мери муніципалітетів повинні узгодити рішення з регіональною владою та губернатором.

Нагадаємо, рішення посилити карантин і ввести масковий режим раніше прийняла Австрія.

Крім того, про плани зобов'язати жителів носити маски в публічних місцях заявила Великобританія.