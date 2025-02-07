Бельгия направит 1,7 млрд евро налогов от замороженных активов РФ на помощь Украине

Как сообщает издание, замороженные российские активы, содержащиеся в крупнейшем депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии, сгенерировали для страны за счет налогов 1,7 млрд евро прибыли.

Правительство Бельгии будет использовать эти деньги для оказания помощи Украине. Общий объем российских активов, которые сейчас заблокированы в Euroclear, составляет около 183 млрд евро.

Как отмечается, депозитарий Euroclear является одной из крупнейших компаний такого рода и влиятельным игроком на мировом финансовом рынке. При этом лишь около 12% акций этой компании принадлежат Федеральному правительству Бельгии, остальные принадлежат другим муниципальным правительствам страны и банкам.

Эта компания предоставляла финансовые услуги российским компаниям и правительству, но все трансакции были заморожены после того, как Россия начала войну против Украины и попала под международные санкции в ответ на агрессию. Российские активы, включая наличные, акции и займы, были заморожены и в настоящее время недоступны для российских субъектов.

Проценты от этих российских миллиардов перечисляются на специальный счет в Euroclear и используются для пополнения европейских фондов помощи, предназначенных для Украины. В 2024 финансовом году в такие фонды была перечислена сумма в 3,55 млрд евро.

Первый транш в 1,55 млрд евро был перечислен в июле 2024 года, второй транш в около 2 миллиарда евро, как ожидается, будет перечислен в следующем месяце

Правительство Бельгии также облагает налогом все поступления, сгенерированные от российских замороженных активов. В 2024 году сумма этих налогов составила 1,7 млрд евро, которые будут направлены на помощь Украине.