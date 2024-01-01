Бельгия сегодня начинает председательство в ЕС, среди приоритетов - поддержка Украины

Бельгия сегодня, 1 января 2024 года, приняла председательство в Совете Европейского союза от Испании. Среди приоритетов страны на ближайшие шесть месяцев - поддержка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специализированный сайт , основанный правительством Бельгии.

Председательство в Совете ЕС меняется по ротационному принципу каждые шесть месяцев. Бельгийское председательство продлится в январе-июне 2024 года, после чего перейдет в Венгрию.

Как отмечается, одним из приоритетов председательства Бельгии является продолжение европейской поддержки для Украины в борьбе с российской агрессией.

"Бельгийское председательство будет работать для лучшей защиты граждан Европы, для укрепления нашего сотрудничества и подготовки к нашему общему будущему. Оно сосредоточит усилия на шести тематических сферах и будет уделять особое внимание продолжению нашей непоколебимой поддержки для Украины", - говорится в программе председательства страны в ЕС.

Там также отмечается, что современный мир испытывает период наибольшей опасности за прошедшие десятилетия, когда многосторонняя система и международный порядок, основанный на правилах, подвергаются растущему давлению в измерении геополитической конфронтации и транснациональных угроз безопасности, включая возвращение открытой войны на Европейский континент.

Таким образом, Бельгийское председательство будет способствовать усилиям ЕС по укреплению устойчивости и стратегической автономии, и в защите интересов Европейского союза, в частности, в поддержании мира и безопасности, в укреплении позиций ЕС как глобального международного актера, в защите прав человека, демократии и верховенства права.

"Главный фокус председательства будет направлен на оказание непоколебимой политической, экономической, военной, гуманитарной и правовой поддержки для Украины", - говорится в документе.

В частности, в сфере безопасности и обороны Бельгийское председательство будет продолжать практическое воплощение положений Стратегического компаса ЕС и укрепить устойчивость ЕС к гибридным угрозам.

Для достижения указанных целей бельгийское правительство будет сосредоточивать усилия на усилении технологической и промышленной основы ЕС, для обеспечения безопасности в поставке военных способностей.

Одна из главных задач Бельгийского председательства в ЕС определяет проведение широкой дискуссии на уровне евроинституций и стран-членов относительно будущего политики ЕС в сферах иностранных дел, развития, торговли, безопасности и обороны в рамках разработки Стратегической повестки дня ЕС после 2024 года.

Помощь Украине от Бельгии

Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.

Также Украина получила партию бронемашин M113 от трех европейских стран, в том числе и от Бельгии.

Кроме того, в декабре министр обороны Бельгии Лидивин Дедондер подтвердила намерения страны передать Украине истребители F-16 в 2025 году.