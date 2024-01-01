Бельгія сьогодні починає головування в ЄС, серед пріоритетів - підтримка України

Бельгія сьогодні, 1 січня 2024 року, перейняла головування в Раді Європейського союзу від Іспанії. Серед пріоритетів країни на найближчі шість місяців - підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціалізований сайт , започаткований урядом Бельгії.

Головування в Раді ЄС змінюється за ротаційним принципом кожні шість місяців. Бельгійське головування триватиме у січні-червні 2024 року, після чого перейде до Угорщини.

Як зазначається, одним із пріоритетів головування Бельгії є продовження європейської підтримки для України у боротьбі проти російської агресії.

"Бельгійське головування працюватиме для кращого захисту громадян Європи, для зміцнення нашого співробітництва та для підготовки до нашого спільного майбутнього. Воно зосередить зусилля на шести тематичних сферах та приділятиме особливу увагу продовженню нашої непохитної підтримки для України", - йдеться у програмі головування країни в ЄС.

Там також зазначається, що сучасний світ переживає період найбільшої небезпеки за минулі десятиліття, коли багатостороння система та міжнародний порядок, заснований на правилах, піддаються зростаючому тиску у вимірі геополітичної конфронтації та транснаціональних безпекових загроз, включаючи повернення відкритої війни на Європейський континент.

Таким чином Бельгійське головування сприятиме зусиллям ЄС зі зміцнення стійкості та стратегічної автономії, та у захисті інтересів Європейського союзу, зокрема, у підтриманні миру та безпеки, у зміцненні позицій ЄС як глобального міжнародного актора, у захисті прав людини, демократії та верховенства права.

"Головний фокус головування буде спрямований на надання непохитної політичної, економічної, військової, гуманітарної та правової підтримки для України", - йдеться у документі.

Зокрема, у сфері безпеки й оборони Бельгійське головування продовжуватиме практичне втілення положень Стратегічного компасу ЄС та надалі зміцнюватиме стійкість ЄС до гібридних загроз.

Для досягнення зазначених цілей бельгійський уряд зосереджуватиме зусилля на посиленні технологічної та промислової основи ЄС, для досягнення безпеки у постачанні військових спроможностей.

Одним із головних завдань Бельгійське головування в ЄС визначає проведення широкої дискусії на рівні євроінституцій та країн-членів щодо майбутнього політики ЄС у сферах закордонних справ, розвитку, торгівлі, безпеки й оборони, в рамках розробки Стратегічного порядку денного ЄС після 2024 року.

Допомога Україні від Бельгії

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія створить для України спеціальний фонд у розмірі 1,7 млрд євро. Його наповнять податками із заморожених у Бельгії російських активів.

Також Україна отримала партію бронемашин M113 від трьох європейських країн, у тому числі й від Бельгії.

Окрім того, у грудні міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер підтвердила наміри країни передати Україні винищувачі F-16 у 2025 році.