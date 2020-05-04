Бельгія пом'якшила карантин введений через коронавірус

Сьогодні, 4 травня, у Бельгії розпочався перший етап виходу країни з карантину, який було введено задля протидії поширення коронавірусу. Про це повідомляє Le Soir.

Як повідомляється, від сьогодні в країні дозволені прогулянки на свіжому повітрі та фізичні заняття, які не передбачають фізичного контакту, поодинці або в компанії людей, що живуть під одним дахом та в компанії максимум з двома іншими людьми. Однак у громадському транспорті не дозволяється їхати стоячи і має бути зайнята лише половина місць, а громадяни від 12 років повинні носити маски.

Крім того, від сьогодні дозволені цивільні шлюби, але в присутності подружжя, свідків та реєстратора, або священника. Похоронні церемонії дозволені в присутності максимум 15 осіб, з дотриманням відстані 1,5 метра між кожною людиною. Релігійні обряди відбуваються лише у присутності максимум 10 осіб, у тому числі відповідальних за їх здійснення, з дотриманням відстані 1,5 метра

Також сьогодні відкриються магазини з продажу тканин і спеціалізований роздрібний бізнес, який продає в'язальні нитки та галантерею.

Як зазначається, загалом в країні лабораторно підтверджено 49 906 випадків зараження коронавірусом, з них 7844 людини померли.

Нагадаємо, у Бельгії вперше з березня зафіксували менш ніж 100 смертей, пов'язаних з інфікуванням коронавірусом.