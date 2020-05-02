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У Бельгії зафіксували найнижчу з березня смертність від коронавірусу

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 18:14
У Бельгії зафіксували найнижчу з березня смертність від коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За добу жертвами коронавірусу стали менше 100 хворих

У Бельгії вперше з березня зафіксували менш ніж 100 смертей, пов'язаних з інфікуванням коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Brussels Times.

За даними видання, протягом минулої доби у Бельгії було зафіксовано 82 летальні випадки коронавірусу, що є найменшим показником смертності з початку спалаху коронавірусу в країні. Загальна кількість смертей від коронавірусу в країні зросла до 7765.

При цьому за добу було виявлено 485 хворих на коронавірус, а загальна кількість випадків зросла до 49,5 тисяч.

Крім того, в лікарні за останню добу потрапили 128 хворих на коронавірус, а 319 пацієнтів було виписано після підтвердження одужання. Наразі у бельгійських лікарнях знаходяться 3111 пацієнтів, з них 689 - у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бельгії кількість смертей від коронавірусу перевищила 7,5 тисячі. При цьому уряд країни планував почати поетапний вихід з карантину вже з 4 травня.

Як писало РБК-Україна, Рада національної безпеки Бельгії ухвалила рішення про продовження дії "м'яких" обмежувальних заходів до початку травня. Дія обмежень завершується вже завтра, 3 травня.

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