Бельгия раскритиковала план ЕС по "репарационному кредиту" Украине

Бельгия раскритиковала предложение Европейского Союза по использованию замороженных российских активов, хранящихся в бельгийском банке, для "репарационного кредита" Украине на 140 млрд евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
За несколько часов до того как Европейская комиссия представит свои детальные правовые предложения по использованию замороженных активов РФ, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что они не соответствуют требованиям его страны.
"У нас есть гнетущее ощущение, что нас не услышали. Наши опасения преуменьшаются. Тексты, которые Комиссия представит сегодня, не соответствуют нашим беспокойствам удовлетворительно", - сказал Прево журналистам на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.
По его словам, Бельгия требует от других стран ЕС гарантий покрытия всех судебных расходов, которые могут возникнуть из-за российских исков против этой схемы.
Бельгия также хочет, чтобы европейские страны гарантировали, что помогут быстро выделить средства для возврата средств России, если суд когда-нибудь вынесет решение о необходимости возмещения Москве.
Кроме того, она требует от других стран, которые хранят замороженные российские активы, также предоставить эти средства Украине.
Прево заявил, что требования Бельгии "не являются нерешенными", но отметил, что до сих пор другим странам не хватало солидарности.
По информации источников Reuters, ожидается, что Еврокомиссия, кроме представления своего юридического предложения по использованию замороженных активов, также оставит открытой возможность заимствований на финансовых рынках для финансирования Украины или использования комбинации этих двух вариантов.
Займы на рынках могут позволить ЕС получить срочное финансирование для Украины, пока она пытается решить правовые и политические сложности, связанные с использованием замороженных российских активов.
Напомним, Европейская комиссия предложила идею о предоставлении Украине "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро.
Предполагается, что он будет обеспечен за счет российских активов, которые ЕС заморозил после начала полномасштабной войны в Украине.
Для того, чтобы Украина получила такой "репарационный кредит", необходимо согласие всех стран-членов Евросоюза.
Однако инициативу блокирует Бельгия - страна, где хранится наибольшая доля замороженных активов России.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер утверждает, что план ЕС по использованию замороженных активов России для финансирования Украины может иметь серьезные экономические и геополитические последствия.
В то же время европейские страны разрабатывают "план Б" на случай, если они не смогут договориться об использовании замороженных активов России для предоставления репарационного кредита Украине.
По словам источников Politico, одним из вариантов, который набирает поддержку, является "переходный" кредит, финансируемый за счет заимствований ЕС, чтобы поддержать Украину в первые месяцы 2026 года.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в ближайшие дни представит законодательное предложение, которое позволит использовать замороженные активы России для предоставления Украине "репарационного кредита".
В то же время Европейский центральный банк отказался поддержать идею так называемого "репарационного кредита" для Украины.