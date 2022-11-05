В Латвии для украинских военных начали шить зимнюю форму (фото)

В субботу, 5 ноября, рижская компания приступила к пошиву зимней военной формы для подразделений Вооруженных сил Украины. В ближайшее время ее планируют передать в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Латвии Александра Мищенко.

"Указанная зимняя форма делается специально по предоставленным определенным подразделениям ВСУ размерам, и мы хотим, чтобы каждый комплект формы максимально подошел нашим воинам", - говорится в сообщении.

Посол сообщил, что, несмотря на выходной день, латвийские мастера вышли специально на работу с тем, чтобы успеть как можно скорее сделать первую партию зимней одежды, которая делается по стандартам НАТО для ВСУ.