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Страны ЕС направили в Украину 500 электрогенераторов

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Украина, Пятница 04 ноября 2022 20:17
Страны ЕС направили в Украину 500 электрогенераторов Фото: ЕС поможет Украине с разрешением энергетического кризиса (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

17 стран Европейского Союза отправили в Украину 500 электрогенераторов для обеспечения доступа к свету и теплу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию Европейской комиссии.

"Энергетическая инфраструктура Украины получила серьезные повреждения. 17 стран ЕС направили в Украину 500 электрогенераторов через Механизм гражданской защиты ЕС для обеспечения доступа украинцев к электроэнергии и отоплению", - говорится в сообщении.

В помощь присоединились Словения, Словакия, Ирландия, Австрия, Швеция, Испания, Германия, Италия, Дания, Финляндия, Эстония, Бельгия, Болгария, Люксембург, Кипр, Польша и Франция.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел группы богатых демократий G7 обсудят, как лучше скоординировать дальнейшую поддержку Украины после атак РФ на энергетическую инфраструктуру.

Напомним, США намерены помочь Украине пройти зиму в условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру. Помощник госсекретаря США Карен Донфрид в интервью заявила, что помощь будет включать несколько элементов.

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Электроэнергия Евросоюз
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