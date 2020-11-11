Вишки 5G почнуть встановлювати в Україні у наступному році

Уряд планує комунікацію з суспільством, оскільки існують різні думки щодо цієї технології

Експериментальне впровадження технології мобільного зв’язку п’ятого покоління (5G) розпочнеться у 2021 році. Перші ліцензії на комерційне використання видадуть наприкінці року.

Про це під час засідання уряду сказав міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров.

"Вже в наступному році ми плануємо розгортати експериментальні зони, щоб можна було протестувати 5G з різними операторами. Це будуть фізичні території", - сказав він.

Водночас він заявив про плани "максимально комунікувати з українцями для того, щоб доносити переваги цієї технології, тому що є різні думки стосовно розвитку 5G".

Як зазначив Федоров, затверджений урядом план впровадження технології зв’язку п’ятого покоління 5G передбачає видачу операторам перших ліцензій наприкінці 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 листопада Кабінет міністрів ухвалив план заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління. Тендер на видачу ліцензій відбудеться наприкінці 2021 року.

Нагадаємо, у вересні Кабінет міністрів схвалив план заходів щодо підвищення якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку на 2020-2022 роки. У плані є заходи щодо впровадження технології 5G.