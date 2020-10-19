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Країни ЄС закликали Єврокомісію боротися з дезінформацією про 5G

Понеділок 19 жовтня 2020 12:48
Країни ЄС закликали Єврокомісію боротися з дезінформацією про 5G
Фото: прапори ЄС (facebook.comeucouncil)
Автор: Андрій Козловський

Більш ніж половина країн-членів ЄС закликали Єврокомісію розробити стратегію боротьби з дезінформацією щодо мережі мобільного зв'язку п'ятого покоління 5G. Таке звернення було надіслано задля того, щоб зупинити постійні акти вандалізму щодо нових веж.

Про це повідомляє Euractiv.

Як повідомляється, підписанти звернення - Австрія, Португалія, Люксембург, Чехія, Фінляндія, Швеція, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Болгарія, Хорватія Греція та Кіпр. Воно адресоване віцепрезидентам Єврокомісії Маргрет Вестагер та Вері Юровій, а також єврокомісару з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретону.

У листі країни ЄС закликають запустити інформаційну кампанію для боротьби з дезінформацією про нібито шкоду технології 5G, що призвело до низки підпалів веж. Лише за період з січня до червня в цьому році сталося понад 140 нападів на вежі 5G.

Нагадаємо, у травні група Tele2 активувала першу в Швеції загальнодоступну мережу мобільного зв'язку 5G.

Крім того, новітній зв'язок стандарту 5G запустили на Евересті - найвищій горі світу.

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Новини України В світі 5G (зв'язок п'ятого покоління)

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