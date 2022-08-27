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Бельгія закупить до 30 нових вертольотів через війну в Україні, - Brussels Time

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Бельгія, Субота 27 серпня 2022 18:21
Бельгія закупить до 30 нових вертольотів через війну в Україні, - Brussels Time Фото: Бельгія закупить до 30 нових вертольотів через війну в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Бельгія вирішила наростити свій військовий потенціал закупивши нові вертольоти. Це відбувається через російське вторгнення до України та вимоги НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brussels Time.

"Ми придбаємо 15 легких гелікоптерів досить швидко. Цей тип вертольотів по суті призначений для наземної підтримки наших операцій: медичної евакуації та підтримки операцій сил спеціального призначення", - заявив генерал-лейтенант Фредерік Гетинк.

Бельгія планує придбати менш дорогі вертольоти, які обладнані для пошукових операцій. Також планується зберегти армійські NH90, оснащені високими технологіями та великою кількістю радарів для морської підтримки. Також планується закупівля важких транспортних вертольотів для розгортання спецпідрозділів.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявив, що пріоритетом буде закупівля європейського обладнання для створення замовлення бельгійським компаніям. Проте не виключається закупівля техніки у США.

Нагадаємо, що Бельгія виділила 8 млн євро на невійськові потреби Збройних сил України.

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