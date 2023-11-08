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Бельгия поможет Украине с прохождением зимы. Что известно

Фото: Бельгия поможет Украине с прохождением зимы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Бельгия поможет Украине с прохождением грядущей зимы. Брюссель предоставит Киеву генераторы и мобильные системы отопления.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб, пишет РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

"Мы продолжаем поддерживать Украину", - констатировала она во время встречи с министром Дмитрием Кулебой в Брюсселе.

Глава МИД Бельгии отметила, что недавно был создан новый фонд для помощи Украине в размере 1,7 млрд евро.

"Средства будут направлены на военные нужды и воплощение гуманитарных проектов", - добавила Лабиб.

Помощь Бельгии Украине

Сегодня стало известно, что Бельгия будет работать над продвижением членства Украины в ЕС во время своего председательства в Совете ЕС в 2024 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.

Кроме того, в июле министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран, в том числе от Бельгии. В середине сентября стало известно, что 10 модернизированных бронемашин М113 уже готовы к поставке бельгийской компанией.

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