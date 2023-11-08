Бельгия поможет Украине с прохождением зимы. Что известно

Бельгия поможет Украине с прохождением грядущей зимы. Брюссель предоставит Киеву генераторы и мобильные системы отопления.
Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лабиб, пишет РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.
"Мы продолжаем поддерживать Украину", - констатировала она во время встречи с министром Дмитрием Кулебой в Брюсселе.
Глава МИД Бельгии отметила, что недавно был создан новый фонд для помощи Украине в размере 1,7 млрд евро.
"Средства будут направлены на военные нужды и воплощение гуманитарных проектов", - добавила Лабиб.
Сегодня стало известно, что Бельгия будет работать над продвижением членства Украины в ЕС во время своего председательства в Совете ЕС в 2024 году.
Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия создаст для Украины специальный фонд в размере 1,7 млрд евро. Его наполнят налогами с замороженных в Бельгии российских активов.
Кроме того, в июле министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявляла, что в ближайшее время Украина получит партию бронемашин M113 от трех европейских стран, в том числе от Бельгии. В середине сентября стало известно, что 10 модернизированных бронемашин М113 уже готовы к поставке бельгийской компанией.
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