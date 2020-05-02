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В Бельгии зафиксировали самую низкую с марта смертность от коронавируса

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 18:14
В Бельгии зафиксировали самую низкую с марта смертность от коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки жертвами коронавируса стали меньше 100 больных

В Бельгии впервые с марта зафиксировали менее 100 смертей, связанных с инфицированием коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Brussels Times.

По данным издания, в течение прошлых суток в Бельгии было зафиксировано 82 летальных случая коронавируса, что является наименьшим показателем смертности с начала вспышки коронавируса в стране. Общее количество смертей от коронавируса в стране выросла до 7765.

При этом за сутки было выявлено 485 больных на коронавирус, а общее количество случаев возросло до 49,5 тысяч.

Кроме того, в больницы за последние сутки попали 128 больных коронавирусом, а 319 пациентов были выписаны после подтверждения выздоровления. Сейчас в бельгийских больницах находятся 3111 пациентов, из них 689 - в отделениях интенсивной терапии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бельгии количество смертей от коронавируса превысило 7,5 тысячи. При этом правительство страны планировало начать поэтапный выход из карантина уже с 4 мая.

Как писало РБК-Украина, Совет национальной безопасности Бельгии принял решение о продлении действия "мягких" ограничительных мер до начала мая. Действие ограничений заканчивается уже завтра, 3 мая.

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