Макрон не вважає можливим розгляд заявки України на вступ до ЄС

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає можливою процедуру розгляду заявки України на вступ до Євросоюзу в умовах конфлікту.

Відповідаючи незадовго до початку європейського саміту на питання про вступ України до ЄС, Еммануель Макрон заявив, що він не може виступати за таке рішення.

"Чи можемо ми відкривати процедуру приєднання з воюючою країною? Я так не думаю", - сказав президент Франції.