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У Франції виявили 8 обморожених мігрантів в холодильній фурі

Новини » Надзвичайні події    27.10.2019 - 22:31
У Франції виявили 8 обморожених мігрантів в холодильній фурі
Фото (leparisien.fr)

Митна служба виявила нелегалів при огляді в порту Кале

У Франції у вантажівці з холодильною камерою знайшли вісім обморожених мігрантів, четверо з них - діти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Повідомляється, що митна служба виявила нелегалів при огляді в порту Кале, коли фура занурювалася на пором, який прямував у Великобританії. У зв'язку з інцидентом французька поліція заарештувала двох водіїв з Румунії.

Температура в холодильній камері становила -7 градусів. Мігранти отримали легке обмороження і були доставлені в лікарню. Voix du Nord повідомляє, що у вантажівці знаходилося двоє маленьких дітей.

Нагадаємо, раніше в Англії знайшли вантажівку з 39 трупами, включаючи тіло підлітка. Загиблі були громадянами Китаю. За даними британських ЗМІ, температура в контейнері було -25 градусів за Цельсієм. Людям не вистачало повітря. Медики виносили вже задубілі тіла жертв контрабандистів.

Поліція Ірландії затримала п'ятого підозрюваного в причетності до загибелі 39 осіб. Водієві вантажівки, в якому знайшли 39 загиблих осіб, повідомили про підозру у ненавмисному вбивстві.

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