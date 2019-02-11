У Бельгії заарештували 38 учасників акції "жовтих жилетів"

Фото: поліція Бельгії (з відкритих джерел)

Маніфестанти влаштували безпорядки біля будинку бельгійського екс-прем'єра

У Бельгії в місті Монс поліція заарештувала 38 учасників акції "жовтих жилетів", які влаштували напередодні заворушення біля будинку екс-прем'єра країни і голови Соціалістичної партії Еліо Ді Рупо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.

Зазначається, що близько сотні маніфестантів провели в суботу, 9 лютого, в Монсі неузгоджену маніфестацію протесту, яка переросла в порушення громадського порядку.

"Демонстрація пройшла без дозволу, в тому числі учасники акції перекрили дорогу без дозволу. Спочатку ми не очікували погіршення ситуації, але демонстранти явно намагалися влаштувати провокації", - заявив начальник поліції Марк Гарін.

Повідомляється, що, зокрема, демонстранти кидали петарди в поштову скриньку будинку Ді Рупо і завдали шкоди його будинку.

Місцевій поліції навіть довелося покликати на допомогу сили федеральних правоохоронців, щоб припинити безпорядки.

Нагадаємо, в суботу, 9 лютого, у Парижі правоохоронці затримали щонайменше 36 учасників антиурядової акції протесту руху "жовтих жилетів", з них щонайменше 21 був узятий під варту. Учасники протесту "жовтих жилетів" підпалили автомобіль військового антитерористичного патруля, який стояв поруч із Ейфелевою вежею.