Беленюк стартовал с разгромной победы на Олимпийских играх-2024
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк вышел в четвертьфинал олимпийских соревнований в Париже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Олимпиада-2024, греко-римская борьба, 1/8 финала
Тянь – Беленюк – 1:7
Опытный украинец начал турнир с 1/8 финала. Там его соперником стал китайский борец Цянь Хайтао.
Он и открыл счет, но Беленюк захватил инициативу с первых секунд второго периода схватки. За технические выпады он заработал 7 очков, в том числе трижды украинский борец набрал по 2 пункта. В конце концов китаец не смог навязать конкуренцию и заслуженно проиграл.
В четвертьфинале соревнований Беленюк встретится с казахским борцом Нурсултаном Турсиновым. Схватка состоится ориентировочно в 14 часов среды, 7 августа.
Жан Беленюк на Олимпийских играх
Дебют украинца состоялся на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Борец соревновался в весовой категории до 85 кг. По пути в финал Беленюк одолел египтянина Саада, болгарина Байрякова и белоруса Гамзатова.
В финале соперником украинского борца стал россиянин Давит Чакветадзе. Борьбы в решающей схватке не получилось – грузин с паспортом РФ разгромил Беленюка (9:2). Украинец вынужден был довольствоваться олимпийским "серебром".
На Игры-2020, которые из-за пандемии COVID перенесли на 2021 год, Беленюк приехал в статусе фаворита. В этот раз на пути к финалу он победил серба Датунишвили, алжирца Азару и хорвата Гуклека.
Соперником в решающей схватке стал венгр Леринц. Теперь уже украинский борец одержал внешне легкую победу (5:1) и принес Украине единственное "золото" соревнований в Токио.
К слову, ранее составили анонс медальных соревнований 7 августа на Олимпийских играх.
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