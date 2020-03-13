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"Бєлавіа" скасовує рейси в Україну через коронавірус

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 18:59
"Бєлавіа" скасовує рейси в Україну через коронавірус
Фото: "Белавия" (wikipedia.org)

Польоти припинені до 17 квітня

Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" скасовує рейси в Україну через новий тип коронавірусу COVID-19. Про Це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Повідомляється, що білоруська компанія скасувала чотири рейси між Харковом і Мінськом.

Крім України також компанія скасувала деякі рейси в Азербайджан, Вірменію, Бельгію, Великобританію, Угорщину, Німеччину, Грузію, Казахстан, Латвію, Литву, Молдову, Росію, Сербію, Швейцарію, Швецію, Фінляндію, Францію, Чехію, Естонію.

У зв'язку з постановою уряду Італії про заборону на в'їзд/виїзд 15 провінцій в рамках боротьби зі спалахом коронавіруса "Бєлавіа" прийняла рішення скасувати всі польоти:

  • за маршрутом Мінськ-Мілан-Мінськ з 12 березня по 15 квітня 2020 включно;
  • за маршрутом Мінськ-Рим-Мінськ з 16 березня по 15 квітня 2020 включно.

Крім того, з 13 по 31 березня 2020 року авіакомпанія " Бєлавіа скасовує виконання рейсів по вівторках та четвергах за маршрутом Мінськ-Тель-Авів-Мінськ , залишаючи в розкладі польоти тільки по неділях.

Ще скасовані всі рейси за маршрутом Мінськ-Ашхабад-Мінськ з 5 березня по 1 квітня 2020 включно.

Нагадаємо, через спалах вірусу, майже скасувала половину рейсів Lufthansa. Не впоралася з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом і британська авіакомпанія Flybe, яка в підсумку оголосила себе банкрутом.

Крім того, через коронавірус авіакомпанія "МАУ" скасувала перельоти в 16 країн.

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