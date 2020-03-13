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МАУ тимчасово скасовує рейси до Італії через коронавірус

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 16:29
МАУ тимчасово скасовує рейси до Італії через коронавірус
Ілюстративне фото (flickr.com/Matthijs van Wageningen)

Тимчасово будуть скасовані рейси з Києва до Риму, Мілану та Венеції

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України (МАУ) тимчасово призупиняє прольоти з Києва до Італії через спалах коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу авіакомпанії.

Як зазначається, обмеження діятимуть щонайменше до 8 квітня.

"З причини загострення ситуації в Італії, пов'язаної з поширенням COVID-19, МАУ призупиняє виконання рейсів з Києва до Рима і Мілана", - йдеться в повідомленні.

Тимчасово будуть скасовані рейси

  • між Києвом і Римом у період з 15 березня по 8 квітня;
  • між Києвом і Міланом - з 15 березня по 14 квітня;
  • між Києвом і Венецією - з 12 березня по 12 квітня.

Пасажири скасованих рейсів можуть переоформити квитки або повернути за них гроші. В авіакомпанії додали, що через велику кількість звернень час очікування відповіді наразі довший, ніж зазвичай.

"Тих, у кого дата вильоту запланована після 15 квітня, по можливості просимо відкласти звернення до контакт-центру з нетермінових питань", - йдеться у повідомленні.

У авіакомпанії запевнили, що робить усе можливе для забезпечення своєчасного зворотного зв'язку за всіма зверненнями.

Нагадаємо, через спалах вірусу, майже половину рейсів скасувала Lufthansa. Не впоралася з економічними труднощами у зв'язку з коронавірусом і британська авіакомпанія Flybe, яка у підсумку оголосила себе банкрутом.

Крым того, через коронавірус авіакомпанія "МАУ" скасувала перельоти до 16 країн: Італії, Швейцарії, Греції, Німеччини, Ізраїлю, Іспанії, Великобританії, Литви, Азербайджану, Туреччини, Польщі, Угорщини, Австрії, Чехії, Фінляндії та Данії.

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