"Бєлавіа" скасовує рейси в російський Калінінград і ще в 11 напрямках в Європі

Білоруська авіакомпанія "Бєлавіа" скасовує польоти за напрямками в 8 країнах. Обмеження діятимуть з 27 травня по 30 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії .

Пасажирам дозволили повернути повну вартість квитка без штрафів протягом року з моменту придбання для "невикористаних і частково використаних авіаквитків".

Так, польоти скасували за наступними напрямками:

Відзначається, що рішення прийнято у зв'язку з наявністю заборон на виконання рейсів з боку ряду країн.

Нагадаємо, в середу, 26 травня, літак білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", що здійснював рейс Мінськ-Барселона, не зміг потрапити в повітряний простір Польщі. Зробивши шість кіл поблизу польського кордону літак повернувся до Мінська.

Як відомо, Агентство авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) радить авіакомпаніям ЄС, а також перевізникам інших країн Європи уникати повітряний простір Білорусі, крім випадків надзвичайних ситуацій.

У неділю в Мінську примусово посадили літак компанії Ryanair, після чого затримали опозиціонера і засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича.

Європейські авіакомпанії 25 травня почали перенаправлення рейсів в обхід повітряного простору Білорусі.