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У Білорусі затримали близько 190 осіб, - правозахисники

Автор: Дмитро Левицький

Під час сьогоднішніх акцій протесту у містах Білорусі силовики затримали близько 190 осіб. Найбільше затриманих у Мінську, де сьогодні проходив багатотисячний марш.

Про це повідомляє білоруська правозахисна організація "Весна".

За попередніми даними правозахисників, у білоруській столиці сьогодні затримали щонайменше 129 протестувальників, декотрих вже відпустили.

У інших містах країни, зокрема, Гродно, Гомелі, Бресті та Могилеві, силовики загалом затримали щонайменше 59 осіб.

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У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі поки не називають кількості затриманих сьогодні учасників акцій протесту.

Нагадаємо, акції протесту в Білорусі вже тривають 43-й день поспіль. Мітингувальники вимагають проведення нових президентських виборів, покарання причетних до злочинів проти учасників акцій протесту, а також звільнення всіх політичних в'язнів.

У Бресті сьогодні силовики розганяли акцію протесту за допомогою газу.

Крім того, у Бресті силовики застосували карабін, щоб відігнати протестувальників.

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