У Білорусі затримали главу виборчого штабу Тіхановської

Напередодні виборів президента Білорусі в столиці цієї країни затримали Марію Мороз - начальника штабу кандидата Світлани Тіхановської. На даний час її місцезнаходження невідоме.

Про це повідомила прес-секретар Тіхановської Анна Красуліна, передає afn.by.

За її словами, Мороз затримали люди, що представилися співробітниками Міністерства внутрішніх справ Білорусі. Затримання відбулося на виході з посольства Литви, де вона подавала документи на візу.

"Її телефон недоступний, місцезнаходження невідомо", - додала Красуліна.

Нагадаємо, раніше Слідчий комітет Білорусі заявив, що затримання опозиціонерів Миколи Статкевича і Сергія Тіхановського пов'язано з бойовиками ПВК "Вагнера"; зокрема, їх підозрюють у підготовці масових заворушень.

На сьогодні Світлана Тіхановська - дружина опозиціонера і блогера Сергія Тіхановського - є фактично єдиним кандидатом на виборах президента Білорусі від опозиції.

Нещодавно вона заявила про погрози, які надходили їй з українського номера.