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До президії Координаційної ради Білорусі оберуть нових людей, - Тихановська

Мінськ, Субота 12 вересня 2020 04:23
До президії Координаційної ради Білорусі оберуть нових людей, - Тихановська
Фото: Світлана Тіхановска (wikimedia by Serge Serebro)
Автор: Инна Собора

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановска заявила, що до президії Координаційної ради оберуть нових людей. Зараз в Білорусі на волі залишається тільки один член президії Світлана Алексієвич.

Про це повідомляє Tut.by.

Тіхановска зазначила, що зараз вирішується питання щодо того, як КС буде працювати далі

"Ніхто не подає заявки про вихід з членів Координаційної ради. Ми обговорюємо, як будемо працювати далі. Можливо, буде обрана нова президія", - заявила вона.

Раніше член президії Координаційної ради білоруської опозиції Світлана Алексієвич закликала Генеральну Асамблею ООН направити до Білорусі наглядову місію.

Нагадаємо, в Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Пізніше стало відомо, що Родненков і Кравцов таки перетнули український кордон, в той час як Колесникову затримали на території Білорусі.

Також член президії координаційної ради опозиції Білорусі Максим Знак став підозрюваним у справі про спробу захоплення влади в країні.

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