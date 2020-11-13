ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США закликали Білорусь звільнити більше 100 політв'язнів

Вашингтон, П'ятниця 13 листопада 2020 02:12
США закликали Білорусь звільнити більше 100 політв'язнів
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Держсекретар США Майк Помпео звернувся до білоруської влади у зв'язку з тривалими протестами в країні. Він закликав негайно звільнити понад 100 політичних ув'язнених.

Про це Помео заявив у своєму Twitter.

Він зазначив, що такі затримання є незаконними, оскільки люди мають право на мирний протест.

"Ми засуджуємо утримання під вартою понад 100 політичних в'язнів у Білорусі. Їх затримання за здійснення своїх прав людини та основних свобод шляхом мирної участі у протестах є незаконним. Ми закликаємо білоруську владу негайно звільнити їх", - написав Помпео.

Раніше Помпео подзвонив невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

РБК-Україна писало, що Помпео заявив про рішучої підтримки громадян Білорусі, які вийшли на протести проти влади.

Нагадаємо, що США ввели санкції проти білоруських чиновників.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Сполучені Штати АмерикиБілорусь

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся