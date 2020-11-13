США закликали Білорусь звільнити більше 100 політв'язнів

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Держсекретар США Майк Помпео звернувся до білоруської влади у зв'язку з тривалими протестами в країні. Він закликав негайно звільнити понад 100 політичних ув'язнених.

Про це Помео заявив у своєму Twitter.

Він зазначив, що такі затримання є незаконними, оскільки люди мають право на мирний протест.

"Ми засуджуємо утримання під вартою понад 100 політичних в'язнів у Білорусі. Їх затримання за здійснення своїх прав людини та основних свобод шляхом мирної участі у протестах є незаконним. Ми закликаємо білоруську владу негайно звільнити їх", - написав Помпео.

Раніше Помпео подзвонив невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

РБК-Україна писало, що Помпео заявив про рішучої підтримки громадян Білорусі, які вийшли на протести проти влади.

Нагадаємо, що США ввели санкції проти білоруських чиновників.