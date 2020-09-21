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У Білорусі заблокували сайти фондів для допомоги протестувальникам

Автор: Максим Зайченко

У Білорусі заблокували сайти трьох фондів для допомоги протестувальникам. Таке рішення прийняло Міністерство інформації Білорусі.

Про це повідомляє Tut.by.

Список з такими ресурсами недоступний для перегляду звичайним користувачам, але доступний для інтернет-провайдерів. У чорному списку зараз знаходяться ресурси: belarus-future.org, dapamazhy.by і bysol.org.

Благодійний фонд "Білорусь майбутнього" заснував недопущений до виборів кандидат у президенти Валерій Цепкало. Фонд займається наданням гуманітарної, юридичної та фінансової допомоги громадянам Республіки Білорусь, постраждалим від політичних репресій, політичних переслідувань".

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Платформа Дапамажы.by призначена "для допомоги людям, постраждалим через свою активну громадянську позицію".

Фонд солідарності BYSOL збирає гроші на допомогу тим, хто залишився без роботи з політичних причин.

До цього Міністерство юстиції Білорусі нагадало про адміністративну відповідальність для організаторів і учасників незареєстрованих фондів на підтримку демонстрантів.

У Білорусі вже понад 40 днів поспіль люди виходять на акції протесту з вимогою проведення нових президентських виборів і звільнення всіх політичних ув'язнених.

Як повідомляло РБК-Україна, Сполучені Штати та Євросоюз на цьому тижні спільно оголосять санкції проти Білорусі.

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