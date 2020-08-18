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У Білорусі під час акцій протесту затримали громадянина Японії

Мінськ, Вівторок 18 серпня 2020 07:10
У Білорусі під час акцій протесту затримали громадянина Японії
Фото: протести в Білорусі (t.me/belteanews)
Автор: РБК-Україна

Посольство Японії з'ясовує, чому влада Білорусі утримують японського громадянина

Під час протестів у Білорусі місцева влада затримали громадянина Японії. Затриманому 20 років, він живе в Мінську.

Про це повідомляє Kyodo news.

Чоловік міститься в установі в Мінську. У посольстві Японії відмовилися назвати особу затриманого. Відомо тільки, що йому 20 років, він живе в Мінську, і був затриманий минулої середи.

Дипломатичне відомство Японії з'ясовує, чому влада Білорусі утримує японського громадянина.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори, на яких чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає свій пост з 1994 року, набрав 80,1% голосів. Відразу після виборів в Білорусі почалися акції протесту. Частина білоруського суспільства не погодилася з такими результатами виборів і вимагає нового голосування.

За даними МВС, всього було затримано понад 6700 осіб. Тим часом в прокуратурі заявили, що більшість людей, затриманих під час мітингів, вже звільнені.

Як повідомлялося, Міністерство внутрішніх справ Білорусі визнало, що в ході придушення акцій силовики відкривали стрілянину на ураження.

Правозахисники заявили, що на протестах в Білорусі загинули не менше 5 чоловік.

При цьому Міністерство охорони здоров'я Білорусі офіційно визнало загибель двох осіб на протестах.

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