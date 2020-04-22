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У Білорусі зросла кількість жертв та інфікованих коронавірусом

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 01:50
У Білорусі зросла кількість жертв та інфікованих коронавірусом

Вже померли 55 осіб

У Білорусі внаслідок інфікування коронавірусом померли 55 людей. Про це із посиланням на МОЗ країни повідомляє видання "Белновости".

Всього в країні підтверджено 6 тисяч 723 випадки Covid-19. Одужали та виписалися з лікарень 577 осіб, котрі перехворіли коронавірусом.

Всього від початку лютого медики провели 108 тисяч 545 тестів на виявлення коронавірусної хвороби.

Зазначимо, у світі зафіксовано майже 2,5 мільйона випадків заражень Covid-19, з них понад 170 тисяч - летальні.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно заявив, що "вважає дурістю носіння захисних масок в школах" у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Місія Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендує Білорусі скасувати всі громадські заходи і продовжити інформувати населення про ситуацію з COVID-19.

Місія ВООЗ вважає, що з початком популяційної передачі коронавірусу в Білорусі важливо доповнити ці заходи заходами фізичного дистанціювання.

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